"Російські нелюди": Зеленський пригрозив Кремлю відповіддю після масованого обстрілу України

За словами українського президента, Росія знову била по цивільних об'єктах, тому повинна "відчути наслідки того, що вони роблять".

Унаслідок масованого обстрілу України з боку Росії постраждали 92 людини. Про це у вівторок, 2 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, понад 500 рятувальників, комунальників, енергетиків і поліцейських працюють над ліквідацією наслідків обстрілу Києва та області, а також Харкова.

Окремо президент відзначив кількість випущених ударних БПЛА типу Shahed 131\136.

"Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи.", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Росія повинна "відчути наслідки того, що вона робить".

В ОП пригрозили Росії відповіддю

Керівник радника Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, що росіяни 2 січня знову били по цивільному населенню і житлових будинках.

"За кожне зло доведеться відповідати", — написав Єрмак.

Також Єрмак показав фото одного з "прильотів" після обстрілу України "Кинджалами".

"Терористи, що воюють з цивільними людьми. Жодного стратегічного значення для фронту ракетний обстріл не мав. Зруйновані житлові будинки лише посилять бажання українців перемогти Росію", — додав Єрмак.

Масований обстріл України 2 січня — у хід пішли дрони та "Кинджали"

Вранці 2 січня росіяни здійснили масований обстріл України. ЗС РФ застосували ракети та ударні дрони. Повітряні сили попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС. Пізніше стало відомо про пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали в Києві та області, а також у Харкові. За останніми даними, після обстрілу Києва, 27 осіб із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

У Харкові зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Постраждали 45 осіб, загинула жінка. Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ЗС РФ били по житловій забудові.