ЗС РФ атакували Київ ракетою Х-101, виготовленою в 4 кварталі 2023 року, – Defense Express

Експерти отримали світлину збитої ракети Х-101, яка має зашифрований серійний номер. Дешифрування показало, що боєприпас виготовили зовсім нещодавно.

Під час першого масованого обстрілу України у 2024 році російські війська запустили ракети Х-101. Принаймні одна з них була виготовлена в 4 кварталі 2023 року. Про це повідомляє Defense Express.

Автори видання отримали світлину збитої ракети Х-101. На ній чітко помітний серійний номер, який дозволив встановити дату виготовлення. Цей факт може підтвердити думку, що ПКС РФ не били ракетами по Україні, бо треба було накопичити достатню кількість ракет для масштабних обстрілів.

У РФ змінили маркування ракет, пишуть журналісти. Зазвичай ракета має десятизначний серійний номер, який наноситься на кожну частину ракети. Маркування дозволяло встановити походження компонентів до крилатої ракети. Росіяни ще з січня 2023 року намагаються приховати цю інформацію, зокрема в січні просто стирали болгаркою серійний номер.

Бойова частина ракети Х-101, яку збили 2 січня 2024 року Фото: Defense Express

Зараз ситуація змінилась. Ворог намагається ускладнити дешифрування серійного номера. Перші шість цифр на — "суцільна абракадабра". Раніше у виробів, що були виготовлені у 2023 році номер починався з "315", "263" мали номери ракет, виготовлених після 2020 року.

Серійний номер нагадує "абракадабру", але його дешифрували Фото: Defense Express

Автори дійшли до висновку, що вказівка на 4 квартал 2023 року є у збитій ракеті Х-101. Вона "вшита" в загальний номер в цифрі 9. Вони відняли від сьомої цифри в серійному номері пʼять й вийшли на цифру 4 кварталу. Ймовірно, окупанти пішли на ускладнення, щоб максимально приховати можливе походження комплектуючих, які використовуються для виробництва крилатих ракет для атаки України.

Наголошується, що застосування ракети, яку виготовили у 4 кварталі 2023 році не означає, що ракетний арсенал РФ вичерпується. Проте він може демонструвати, що темпи ракетних ударів будуть залежати від обсягів виробництва нових ракет.

Нагадаємо, 2 січня у ДСНС показали порятунок людей та гасіння пожеж у Києві після удару "Кинджалами".

За даними КМВА, в наслідок удару по Києву загинуло 2 людини, ще 43 дістали поранення.