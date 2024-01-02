Коли зупинили працівники ТЦК, був вже підготовлений: українець вигадав, як уникнути призову

Чоловіка зупинили посеред вулиці представники військкомату та попросили показати документи. Однак довідка та посвідчення, які вони побачили, змусили військових звернутись в поліцію.

Українець вигадав спосіб уникнути мобілізації, але все пішло не за планом. Деталями 1 січня поділилась пресслужба поліції Тернопільської області.

Працівники ТЦК патрулювали вулиці міста Почаїв у Тернопільській області та зупинили перехожого. Чоловіка попросили надати документи. Він показав військовим довідку про відстрочку та тимчасове посвідчення, яке звільняє його від мобілізації.

Проте у співробітників військкомату закралась думка, що документи насправді фальшиві. Тоді вони викликали поліцію та передали довідку з посвідченням на експертизу.

"Сумніви представників ТЦК підтвердилися — і довідка, і посвідчення виявилися підробленими", — розповіли у відомстві.

Отримавши результати експертизи, правоохоронці вирушили до власника "документів". Той одразу зізнався, що свою "відстрочку" від призову купив.

Українцю оголосили про підозру у використанні підроблених документів. Також йому загрожує покарання за ухилення від призову — ув’язнення на 3-5 років.

Нині поліціянти шукають тих, хто виготовив ухилянту фальшиві документи.

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