Всипали "добавки": Сили оборони на Запоріжжі вистежили і розтрощили позицію росіян (відео)

Ворожі позиції атакували у два заходи. Лише двом окупантам вдалося вижити.

На Запорізькому напрямку завдяки українським прикордонникам не пощастило окупантам, які розмістили свої позиції в одній з посадок. По них прилетіли "новорічні подарунки" від артиеристів ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники "викурили" з нір окупантів і всипали їм свинцю. На Запорізькому напрямку аеророзвідники ДПСУ виявили ворожі позиції та скорегували туди вогонь артилерії. Як тільки загарбники вилізли з нір, одразу отримали добавки", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що аеророзвідники довго спостерігали за росіянами. Ті носили пораненого і ходили поблизу бліндажів.

Далі біййці ДПСУ координати передали артилерії,і та влучно відпрацювала.

Зазначається, що внаслідок артударів з 7 окупантів на ворожій позиції в живих залишилося двоє. Вони накивали п'ятами з місця події.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ за допомогою дрона змогли звільнити з полона бійця сусідньої бригади. Вони вивели його у безпечну позицію, де його забрала група.

Раніше повідомлося, що український танк впритул розніс позиції окупантів і забрав бійців ЗСУ з оточення. Кілька українських бійців потрапили у складну ситуацію, тож танкісти прийняли бій і допомогли побратимам.