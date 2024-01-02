ЗС РФ обстріляли Київ: уламки ракет впали в районі посольства США, — Шевченківська РДА

"Епіцентр" російської атаки — поблизу метро Дорогожичі на вулиці Олени Теліги. Про постраждалих доки немає інформації.

Під час масованої атаки Російської Федерації у вівторок, 2 січня, зафіксовано падіння уламків поблизу посольства США у Києві. Про це повідомив в.о. глави Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Поповцев в ефірі телемарафону.

За його словами, у Шевченківському районі "епіцентр" російської атаки — поблизу метро Дорогожичі на вулиці Олени Теліги. Як додає Поповцев, там уламки збитої ракети окупантів впали в паркову зону, ніхто не постраждав.

"Є вибиті шибки в приблизно 10 будинках. Там працюють комунальні служби", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією Поповцева, паління незначних уламки ракет зафіксували у районі посольства США.

Масований обстріл Києва 2 січня: що відомо

Вранці 2 січня росіяни здійснили масований обстріл України. ЗС РФ застосували ракети та ударні дрони. Повітряні сили попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС. Пізніше стало відомо про пуски ракет "Кинджал". Вибухи пролунали в Києві та області, а також у Харкові. За останніми даними, після обстрілу Києва, 27 осіб із пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок масованих ракетних ударів у столиці постраждали шість районів, зокрема, Подільський, Святошинський, Печерський, Оболонський, Деснянський та Солом'янський.

Нагадаємо, як раніше проінформував начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, у вівторок, 2 січня, окупанти влучили по центру Харкова ракетами "Іскандер-М" та "Кинджалом".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що унаслідок масованого обстрілу України з боку Росії постраждали 92 людини.