Росіяни заблокують доступ до інтернету деяким українцям: що задумали окупанти

Окупати хочуть ввести обов'язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. Для доступу до мережі жителі на ТОТ повинні мати російські паспорти, розповіли координатори підпілля.

На тимчасово окупованих територіях росіяни вирішили заблокувати доступ до інтернету українцям, у яких немає російського паспорта. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях ворог вигадав новий метод примусової паспортизації та контролю за місцевим населенням", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що ворог планує ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. У результаті, у всіх місцевих жителів повинен бути російський паспорт, аби мати змогу й надалі отримати послуги. Крім цього, у Центрі вважають, що це посилить контроль за українцями.

"Водночас це посилить контроль за місцевими мешканцями, адже ворог постійно шукає та оновлює базу "нелояльних громадян", — додали в повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, 20 грудня у Центрі національного спротиву розповіли, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують мобілізаційні дії. У результаті такі дії посилюють дефіцит робочої сили в містах. Координатори підпілля наголосили, що більшість населення не підтримує противника та покинула регіони.

23 листопада росіяни поділили місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях на три категорії. Мова йде про тих, що отримали російські паспорти; тих, що мають посвідки на проживання (не отримали паспорт РФ); тих, що є "особами без громадянства", тобто не отримали ні російські паспорти, ні посвідки на проживання.