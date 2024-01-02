Стратегія змінюється: Франція зосередиться на виробництві зброї в Україні, — посол

За словами Гаеля Весьєра, у 2024 році у Києва має бути можливість розраховувати на власні ресурси, вироблені на території країни. Але для цього знадобиться деякий час.

Французька військова підтримка України поступово змінить свій характер, оскільки поточне завдання полягає в тому, щоб виробляти більше зброї на території України, а не постачати ЗСУ винятково шляхом іноземної допомоги або закупівель. Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Весьєр, повідомляє радіо France Info.

За його словами, у 2024 році виробництво озброєнь в Україні має збільшитися, у Києва має бути можливість дедалі більше розраховувати на власні ресурси, вироблені на території країни.

"Саме це зрушення важливе і робить цей рік стратегічним. Але сьогодні, звичайно, найважливіше й абсолютний ключ до всього — це стійкість і рішучість українського народу, і я можу вам сказати, що це є", — сказав він.

За словами дипломата, для переходу від однієї стратегії до іншої знадобиться певний час. Для цього є політична підтримка з боку глави МЗС Франції Катерини Колони, яка регулярно відвідує Україну.

Посол уточнив, що зараз обговорюється вже шостий візит в Україну за час війни міністра закордонних справ Франції.

Він зазначив, що майбутнє країни завжди залежить від неї самої та нагадав, що в перші години російського вторгнення 24 лютого 2022 року Україна була, по суті, одна, без міжнародної підтримки. Тож майбутнє вирішується насамперед в Україні, уточнив представник французького МЗС.

"Але очевидно, що партнери повинні зіграти свою роль, і що стосується нас, ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну, і я думаю, що в цьому, звісно, полягає і думка наших партнерів", — сказав посол.

Нагадаємо, що після обстрілу українських міст 29 грудня в МЗС Франції заявили, що Росія реалізовує стратегію терору, а Україна може розраховувати й на подальшу підтримку.

Також повідомлялося, що російська пропаганда намагається вплинути на допомогу України з боку Франції.