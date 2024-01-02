Поки буде війна: Туреччина не пустить у Чорне море британські мінні тральщики для України

У Центрі по боротьбі з дезінформацією при президенті Турецької Республіки зазначили, що відповідно до Конвенції Монтре Анкара не може пропускати через свої протоки військові кораблі країн, що воюють.

У Туреччині заявили, що мінні тральщики, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти протоки в Чорне море. Про це 2 січня повідомили в Центрі по боротьбі з дезінформацією при Адміністрації президента Туреччини.

"Твердження деяких ЗМІ про те, що "міноносцям, подарованим Україні Великою Британією, дозволили пройти через турецькі протоки до Чорного моря", не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

Відомство зазначає, що Анкара кваліфікувала так звану "спеціальну військову операцію" Росії проти України як війну і, відповідно до статті 19 Конвенції Монтре, закрила протоки для військових кораблів сторін, які воюють.

"Туреччина, яка неупереджено і сумлінно виконує Конвенцію Монтре з 1936 року, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію впродовж усієї цієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі", — йдеться в повідомленні Центру.

Турецька сторона підкреслила, що повідомила союзників по НАТО про неможливість проходу мінних тральщиків, переданих Україні, поки триватиме війна.

Тральщики Sandown — що відомо

Мінні шукачі класу Sandown — це розробка Великої Британії. Кораблі планують вивести зі складу ВМС Великої Британії протягом 2020-х років. Перший корабель надійшов на озброєння 1989 року. Велика Британія вирішила передати два кораблі Україні. Sandown можуть виконувати дві мети: пошук і знищення мін дистанційно керованими апаратами та патрулювання моря.

Тральщики для України дістали назви "Черкаси" і "Чернігів", раніше вони називалися як HMS Grimsby і HMS Shoreham. 16 червня 2023 року повідомлялося, що вони вийшли в море в Шотландії.