"Лицемірна Росія": в Чехії засудили ракетну атаку по Україні і заявили, що не залишать українців

Очільник МЗС Чехії назвав Росію лицеміркою, яка бомбардує цивільні об'єкти і вбиває невинних людей.

У Міністерстві закордонних справ Чехії відреагували на ранкову ракетну атаку РФ по Україні. Тут заявили, що попри те, що Росія хоче, щоб усі втомилися від війни в Україні, Чехія і далі допомагатиме Києву. Про це в своєму Х (твіттері) написав очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Лицемірна Росія. Звинувачуючи інших у геноциді, вони знову бомбардують цивільні об'єкти в Україні і вбивають невинних людей. Вона хоче, щоб ми втомилися від війни і залишили українців. Але цього не станеться. Ні цього року, ні будь-коли ще", — зазначив Ліпавський.

Раніше Ян Ліпавський заявив, що Чехія не буде пояснювати Росії передавання свого озброєння Україні. Тоді РФ вимагала від Чехії пояснити, як чеські ракети Vampire до РСЗВ потрапили на територію РФ під час обстрілу ЗСУ Бєлгорода 30 грудня. В МЗС Чехії заявили, що залюбки візьмуть участь в засіданні Радбезу ООН, де Росія оголосить про виведення військ з іншої країни.

Нагадаємо, що 30 грудня в Міністерстві оборони РФ заявили, що для атаки на Бєлгород Україна нібито використала 2 ракети "Вільха" у забороненому касетному спорядженні, а також реактивні снаряди РСЗВ Vampire чеського виробництва.

Також повідомлялося, що вранці 2 січня 2024 року українська ППО змогла відбити масовану ракетну атаку із застосуванням великої кількості балістичних ракет. Жодна країна світу не відбила такі атаки, заявив український волонтер Тарас Чмут.