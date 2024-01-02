"Не було навіть часу зреагувати": РФ застосувала нову тактику під час ракетного удару, — ЗСУ

За словами спікера Сил оборони півдня, 29 грудня сильно зачепило південні регіони України. Сьогодні ж ракети швидко пролітали ці області.

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Ракетна атака на Україну 2 січня відрізняється від тієї, яка сталася 29 грудня 2023 року. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Київ 24.

За її словами, у російських ракет були інші маршрути. Так, 29 грудня сильно зачепило південні регіони України. Сьогодні ж ракети швидко пролітали ці області.

"Ця атака була спрямована дещо на інші регіони України. Якщо минулого разу, 29 грудня, південь зачепило досить потужно, то цього разу тут ракети фактично не фігурували. Дуже мала кількість ракет дуже швидко проходила нашу зону відповідальності і фактично не було навіть часу зреагувати на їхнє знищення", — сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що система протиповітряної оборони України працювала в інтенсивному режимі. Наразі всі розуміють, що ракети РФ можуть пересуватися за дуже складними маршрутами.

Атака РФ на Україну 2 січня: що відомо

Як повідомляв Фокус, вранці 2 січня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено будинки, є постраждалі та загиблі. Вночі та вранці повітряна тривога в Києві лунала двічі — о 2:24 годині та о 5:53. Сумарно повітряна тривога тривала майже 6 годин. За інформацією КМВА, по Києву були хвилями випущені з бомбардувальників крилаті ракети типу Х-101/Х555/Х-55. Разом із цим окупанти випустили з літаків МіГ-31 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Як заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, Україна відбила наймасштабнішу у світі атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. За його словами, жодна країна світу ніколи не воювала з такою зброєю і не відбивала такі удари.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сили ППО встановили рекорд зі знищених "Кинджалів". Він зазначив, що вдячний західним партнерам за військову допомогу, однак для подальшого захисту потрібно більше систем і боєприпасів. Росія не збирається зупинятися.