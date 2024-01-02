Влучання у низку об'єктів: в "Укренерго" відповіли, чи відключатимуть світло в Києві (відео)

У компанії повідомили, що росіяни влучили у низку критичних об'єктів столиці та області, однак загрози для роботи енергосистеми зараз немає.

Під час ворожого ракетного обстрілу Київщини та столиці 2 січня сталося влучання в цілу низку об'єктів "Укренерго" та "Обленерго", тому були певні перерви в енергопостачанні. Попри певні пошкодження та складнощі, які спричинила атака, вона не несла критичної загрози для роботи енергосистеми. Отже, немає потреби в запровадженні надзвичайного чи особливого стану в енергосистемі. Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, служби досить оперативно, буквально за декілька годин, відновили роботу необхідного обладнання, і уже більшість споживачів міста Києва і прилеглих населених пунктів мають надійне електропостачання.

Також голова правління НЕК "Укренерго" повідомив, що вже відновлено роботу систем водопостачання Києва.

Він зауважив, що попри певні пошкодження та складнощі, які спричинила ракетна атака 2 січня, вона не несла критичної загрози для роботи енергосистеми. Отже, немає потреби в запровадженні надзвичайного чи особливого стану в енергосистемі.

"Енергосистема в цілому працює збалансовано. Сьогодні ми займалися з самого ранку ліквідацію локальних наслідків прильотів. Я сам нещодавно був на одному з енергооб'єктів, якій постраждав. Там вже все обладнання знаходиться в роботі, і я думаю що, якщо хтось зі споживачів Київщини та міста Києва ще досі не має енергопостачання, то його відновлення — це питання буквально кількох годин", — пояснив керівник "Укренерго".

Масований ракетний обстріл Києва 2 січня: що відомо

Нагадаємо, що під час масованої атаки Російської Федерації 2 січня зафіксовано падіння уламків поблизу посольства США у Києві. Зі слів в.о. глави Шевченківської районної державної адміністрації Олександра Поповцева стало відомо, що у Шевченківському районі "епіцентром" російської атаки стала територія поблизу метро Дорогожичі на вулиці Олени Теліги.

Відомо, що ЗС РФ застосували ракети та ударні дрони. Повітряні сили попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС. Пізніше стало відомо про пуски ракет "Кинджал".

За повідомленням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр". Загалом за три останні дні Росія випустила по Україні 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів.