"Це єдиний спосіб": Лубінець просив омбудсменів світу закликати уряди посилити ППО України (відео)
Уповноважений наголосив, що РФ спрямовує свої удари по об'єктах цивільної інфраструктури, які регулярно забезпечують українських громадян теплом, електрикою та водою. Робиться це для того, щоб "населення страждало і вимирало".
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець омбудсменів світу закликати уряди допомогти у питанні посилення ППО України. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
З його слів, це не їхній прямий обов’язок, але наразі єдиний спосіб захистити права цивільного населення це надати протиповітряні комплекси. Серед систем він назвав IRIS-T, Patriot та NASAMS. У зв’язку з цим він звернувся до Європейської організації омбудсменів з прохання закликати уряди своїх країн прискорити надання Україні систем протиповітряної оборони, щоб захистити мирних українців від російських атак. Саме потужна ППО, на думку посадовця, забезпечить основне право людини – просто жити.
"Порушувати це питання перед своїми урядами, щоб пришвидшували передачу подібних установок", – пояснив він.
Омбудсмен наголосив, що Росія спрямовує свої удари по об'єктах цивільної інфраструктури, які регулярно забезпечують українських громадян теплом, електрикою та водою спрямовані на те, щоб "населення страждало і вимирало". Він закликав світову спільноту звернути увагу на дії Росії, яка вчиняє воєнні злочини.
Атака по Україні 2 січня
Вранці 2 січня армія Росії запустила ракети по містах України, внаслідок чого вибухи пролунали одразу в кількох регіонах. За даними ДСНС, у столиці внаслідок масованого ракетного удару загинули двоє людей. У Харківській та Київській областях також не вдалося врятувати мирних жителів. Робота над ліквідацією наслідків триває.
У Київській області загинули двоє людей, а ще 11, серед яких 1 дитина, постраждали. Їм надали термінову медичну допомогу. У низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням, проте робота над відновленням триває. У будинку в Солом'янському районі Києва постраждали 43 людини.
Частина повітряних об'єктів противника була спрямована й на Харків. Для ударів було використано аеробалістичні ракети "Кинджал", що призвело до руйнувань і постраждалих.
Нагадаємо, 2 січня у Бундестазі після удару РФ закликали не вагатись щодо надання ракет Taurus Україні. Голова комітету з питань оборони Німеччини заявила, що Taurus остаточно ускладнить для російських окупантів можливість поповнення запасів.