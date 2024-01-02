У Бундестазі після удару РФ закликали не вагатись щодо надання ракет Taurus Україні

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Німеччини заявила, що Taurus остаточно ускладнить для російських окупантів можливість поповнення запасів.

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Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, представниця Вільної демократичної партії та голова комітету Бундестагу з питань оборони Німеччини, закликала не вагатися щодо надання Україні ракет Taurus та якнайшвидше їх відправити. Про це повідомляє t-online.

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Вона зазначила, що наша держава потребує більше боєприпасів, більше запчастин. З її слів, потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для російських окупантів можливість поповнення запасів.

Штрак-Ціммерман наголосила на тому, що слова стосовно підтримки України "стільки, скільки буде потрібно" будуть лише заявами, якщо Німеччина не зможе й надалі підтримувати Україну разом з європейськими партнерами в набагато більшій мірі.

Німецька депутатка додала, що розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо Європа дбає про безпеку та має намір протистояти російській перевазі в повітрі.

"Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке", – пояснила вона.

Ракети Taurus та обговорення в Німеччині

В Бундестазі 17 листопада знову не підтримали постачання німецьких ракет Taurus для ЗСУ. При цьому більшість депутатів продовжують виступати за те, що Києву необхідно більше допомоги від Заходу, адже від цього залежатимуть успіхи на полі бою.

Обіцянки щодо постачання далекобійних ракет Taurus в Україну необхідно виконати і депутат Бундестагу від Християнсько-демократичної партії Родеріх Кізеветтер сподівається, що питання незабаром буде вирішено. За його словами, він точно підтримує всі обіцянки, які уряд Берліна озвучує, однак настав уже час втілювати їх у життя. Німеччина, на його думку, дає багато обіцянок, але передала менше, ніж анонсувала. Німецький депутат зазначив, що питання постачання далекобійних ракет розглядають у відомстві канцлера і тільки від уряду Олафа Шольца залежить остаточне рішення, але вони поки що сумніваються.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, Південна Корея і ФРН розроблять полегшену версію ракети Taurus для винищувача FA-50. Варіант ракети Taurus KEPD 350K-2 збереже весь функціонал базового варіанту, однак за габаритами буде його коротшим на пів метра.