"4 дні достатньо, якщо є шаблони": Ігнат припустив, коли РФ може знову атакувати Україну (відео)

Окупанти мають заздалегідь запрограмувати і налаштувати маршрути для ракет, якими завдаватимуть ударів по Україні, вважає спікер Повітряних сил.

Вже за кілька днів Росія знову може завдати масованого ракетного удару по Україні. Їй треба трохи часу, щоб підготуватися. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни мають завчасно запрограмувати і налаштувати маршрути для ракет, якими завдаватимуть ударів по Україні.

"На підготовку 4 дні достатньо, якщо у них є певні шаблони. Ракета програмується, забивається її маршрут, де її повернути направо, де її повернути наліво, а де опуститися та вийти на удар. Це — технологічний виріб, він програмується спеціалістами, тому думаю в них є можливості", – сказав речник Повітряних сил.

Він зазначив, що зараз окупанти почали використовувати ракети з так званого "НЗ" — недоторканого запасу. Останнім часом окупаційні війська більше використовують ракети типу "Х" повітряного базування, а от ракети "Калібр" застосовують значно рідше.

Нагадаємо, що РФ витратила на масовану ракетну атаку по містах України 2 січня, близько 107 повітряних засобів. Атака за інформацією видання видання Forbes, обійшлася Росії у близько 620 мільйонів доларів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 2 січня заявив, що сили ППО встановили рекорд зі знищених "Кинджалів".