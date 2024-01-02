Правила бронювання військовозобовʼязаних в Україні можуть змінити: розглядають три варіанти

В Офісі президента розглядають три варіанти бронювання військовозобовʼязаних, пишуть журналісти. Зокрема, воно можливе через синхронізацію держреєстрів.

Під час посилення мобілізації в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобовʼязаних. Критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Про це пише Forbes із посиланням на джерела в Офісі президента.

Після появи у Верховній Раді законопроєкту про вдосконалення мобілізації Офіс президента, уряд та народні депутати розглядають суттєве оновлення механізму бронювання.

Зараз ця опція доступна лише працівникам підприємств, що мають статус "критично важливих". Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається, — обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу.

Бронювання можливе через синхронізацію держреєстрів. Якщо військовозобов'язаний платить ПДФО у потрібному обсязі, у системі "Оберіг" генерується QR-код про бронювання. Він діє 45 днів.

Три варіанти бронювання, які розглядатимуть

Якщо фізособи платять мінімально певну суму ПДФО на місяць. На нараді лунав поріг 6000 гривень. Це означає приблизно 33 400 гривень окладу. Ще 22% від розміру окладу має сплатити роботодавець як єдиний соціальний внесок;

поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 гривень майже відповідає першому варіанту;

працівник, за якого роботодавець сплачує приблизно 14 500 гривень ЄСВ (відповідає окладу 66 000 гривень).

Схожий принцип може бути поширений і на фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Тим часом стало відомо, що Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроєкт про мобілізацію в оригінальному варіанті. Над документом ще працюватимуть.

Як Фокус писав раніше, в парламенті має почати роботу велика міжвідомча робоча група, яка напрацює компромісний варіант законопроєкту, зокрема, з урахуванням зауважень уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Документ в нинішньому вигляді виносити до парламенту на голосування не будуть.