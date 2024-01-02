Рятувальники працюватимуть цілодобово: Зеленський про наслідки масованого обстрілу України

За словами Зеленського, станом на вечір 2 січня пʼятеро людей загинули, 130 поранено. І зараз рятувальники працюють на місцях влучання ворожих ракет.

Впродовж п'яти діб армія РФ запустила по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів. Зараз іще тривають рятувальні операції після ударів вранці та вдень. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 грудня.

Команди рятувальників працюватимуть цілодобово.

"Усім, хто був поранений, — а це 130 людей — надається й буде надаватися необхідна допомога: Харків і область, Київ і область, Запоріжжя, всі міста і райони, які постраждали", — додав Зеленський.

Станом на вечір 2 січня відомо про пʼятьох загиблих від цього масованого удару.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Вічна памʼять усім жертвам російського терору! І максимальна наша вдячність — вдячність України — усім тим, хто бʼється і працює, щоб вигнати ворога з нашої землі та щоб примусити Росію до припинення цієї війни", — сказав він..

За словами президента, від 29 грудня й до сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет і понад 200 Shahed.

"Ще жодна держава не відбивала подібних ударів, комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито десять Кинджалів, — сказав він.

Голова держави також закликав до пильності, особливо цими днями.

"Звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя", — додав він.

Також Зеленський розповів про із переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Президент поінформував його про наслідки сьогоднішньої атаки російських терористів.

Масована атака РФ: що відомо про потужності країни-агресорки

За 5 останніх діб Росія атакувала Україну щонайменше 500 ракетами та дронами. За словами фахівця Дмитра Снегирьова, РФ вдалось закупити для крилатих ракет конче необхідні санкційні елементи: мікрочипи та мікросхеми на суму приблизно у $2 млрд завдяки схемам сірого транзиту.

Попри заяви секретаря РНБО Олексія Данілова та очільника ГУР Кирила Буданова про нестачу у РФ крилатих та балістичних ракет, яких вистачить "на дві-три масовані атаки" окупантам вдалось накопичити ракети й налагодити їх виробництво попри санкційний тиск і завдати ударів по мирних українцях.

Нагадаємо, що раніше президент України писав, що через ракетний удар РФ постраждали понад 120 осіб, а п'ятеро загинули. Російські ракети намагаються знищити все живе. Водночас Україна хоче зберегти якомога більше життів, як людей, так і тварин.

Крім того, у МЗС відреагували на терористичну атаку по Україні та назвали, яких дій очікують від світу. Представник відомства Олег Ніколенко назвав дієвими заходами проти РФ заморожування російських активів для потреб України, зброю та припинення контактів із російськими дипломатами.