"Важка робота": ЗСУ намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра, — Гуменюк (відео)

За словами спікера Сил оборони півдня, окупанти намагаються вибивати українські війська із закріплених позицій у районі Кринок, влаштовуючи численні штурми.

Сили оборони України прагнуть розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 2 січня.

Гуменюк повідомила, що ворог атакує українські позиції, намагаючись вибивати Сили оборони із закріплених позицій у районі Кринок. З цією метою окупанти формують невеликі штурмові піхотні групи, які практично не використовують бронетехніку для захисту особового складу.

Прессекретарка сил оборони півдня зазначила, що українські війська продовжують закріплення і спроби розширити плацдарм у згаданому районі.

"Це надзвичайно важка робота", — наголосила вона.

Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра

За словами спікерки, ЗС РФ здійснюють численні штурми, а також стали більш активно застосовувати БПЛА. Так, 2 січня вони запустили 15 FPV-дронів. Крім того, окупанти використовують різні модифікації БПЛА і скидають із безпілотників осколкові боєприпаси.

"Тобто розуміючи, що авіація — це дуже ризиковано, вони намагаються тиснути з повітря саме в такий спосіб", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 2 січня Наталія Гуменюк повідомила, що за минулу добу в Херсонській області було зафіксовано щонайменше 18 штурмів. До цього кількість штурмів противника була стабільною на рівні 10-13 за добу.

Раніше, 27 грудня, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗС РФ нещодавно домоглися незначного просування на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Геолоковані кадри за 26 грудня показали, що ЗС РФ просунулися на захід від Кринок і на північ від Білогрудого.