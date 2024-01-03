Змагання між Україною та РФ: аналітики розповіли, як Кремль перевіряє українську ППО

За даними експертів, російські удари по Україні є частиною тактичного і технологічного змагання між наступом і обороною, в якому обидві сторони постійно експериментують і пристосовуються одна до одної, особливо у сфері дальніх ударів і протиповітряної оборони.

Постачання систем протиповітряної оборони та ракет є стратегічно важливими для України. Окупанти планують адаптуватися до можливостей української ППО для того, щоб обійти її та завдати максимальної шкоди і втрат. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 січня.

Експерти зазначили, що в період обстрілу з 1 по 2 січня українські військові успішно збили більшу кількість безпілотних літальних апаратів "Шахед" порівняно з попередньою масштабною атакою 29 грудня. Крім того, було зафіксовано ліквідацію безлічі ракет типу "Кинджал".

У звіті додали, що сили протиповітряної оборони України, ймовірно, успішно пристосувалися до тактики ударів, яку застосували росіяни 29 грудня.

В ISW підкреслюють, що російські атаки на Україну є частиною тактичного і технологічного протистояння між наступом і обороною. У межах цього змагання обидві сторони постійно проводять експерименти й адаптують свої тактики одна під одну, особливо в галузі дальніх ударів і засобів протиповітряної оборони.

"Допомога Заходу Україні залишається критично важливою, оскільки російські війська, ймовірно, продовжуватимуть експериментувати і впроваджувати нові способи обходу української протиповітряної оборони", — зазначає Інститут вивчення війни.

У звіті також підтверджують інформацію, представлену аналітиками та опубліковану в британському виданні Telegraph. Згідно з цими даними, Україні, можливо, доведеться регулювати свої ракетні системи протиповітряної оборони в умовах скорочення підтримки з боку Заходу. Крім того, можливо буде потрібно посилити захист стратегічно важливих об'єктів шляхом перерозподілу систем ППО з менш захищених прифронтових районів.

Нагадаємо, що вранці у вівторок, 2 січня 2024 року,російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по Україні. При цьому вони внесли низку змін у тактику атаки.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія, обстрілюючи Україну ракетами, вчиняє свідомий масштабний злочин геноцидного типу, який мають зафіксувати міжнародні спільноти, а також відповідні юридичні інстанції.