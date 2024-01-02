Свідомий масштабний злочин РФ: у Зеленского заявили про геноцид українців (відео)

Радник керівника Офісу президента заявив, що через геноцид українського народу РФ має бути позбавлена права голосу в світовій спільноті.

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Росія, обстрілюючи Україну ракетами, здійснює свідомий масштабний злочин геноцидного типу, який мають зафіксувати міжнародні спільноти, а також відповідні юридичні інстанції. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За словами Подоляка, Росія "прийшла в Україну не звільняти щось, а виключно для масового вбивства українців".

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"Це свідомий масштабний злочин геноцидного типу, який мав би вже бути зафіксований міжнародними спільнотами, відповідними юридичними інстанціями", — сказав Подоляк.

За словами Подоляка, внаслідок геноциду українського народу РФ має бути позбавлена права перебувати в тих чи інших міжнародних інституціях, а також права голосу.

Ба більше, Україна мала б автоматично отримати всю військову та юридичну підтримку, вважає Подоляк.

"Ми живемо у такі часи, коли все очевидно: хто автор всього цього", — додав він.

Ракетний обстріл 2 січня: що відомо

На самому початку нового року в Україні почався з масованого ракетного удару ЗС Росії.

Фокус вже повідомляв, чому Київ став головною метою першого ракетного удару РФ 2024 року і з'ясував, на які цілі могли витратити дорогі снаряди.

Цього разу основною ціллю для ворога були Київ та область. Унаслідок вибухів пожежі спалахнули в Деснянському, Дарницькому, Печерському, Оболонському та Подільському районах столиці. У Солом'янському районі постраждали 20 осіб.

Також багато відомо про російські бомбардувальники Ту-95МС і модернізовану версію Ту-95МСМ, які запускали ракети по Україні. У збірнику звітності Military Balance 2023 Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначено, що на озброєнні ПКС РФ є 60 бомбардувальників Ту-95 двох модифікацій "МС" і "МСМ".

Тим часом речник відомства Олег Ніколенко назвав дієвими заходами проти РФ заморозку російських активів для потреб України, зброю та припинення контактів із російськими дипломатами. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на російську атаку 2 січня по Україні та закликав світ посилити тиск на агресора.