Для "виховних робіт": окупанти під Луганськом облаштують катівню в місцевій колонії

За словами глави ОВА Артема Лисогора, розташована катівня буде в місті Суходільськ. Раніше там вербували людей на війну, а тепер займатимуться тими, хто не погодився їхати на фронт.

Російські окупанти планують організувати катівню для людей, щоб проводити з ними "виховну роботу". Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі 3 січня.

За його словами, для реалізації свого плану противник хоче використати колонію в місті Суходільськ, яке тимчасово окуповане російською армією. Звідти вербували людей у підрозділи "Шторм Z", а тепер щось може змінитися.

"Тих, кого не вдалося відправити на "м'ясні штурми", переводять до виправних установ на території РФ, де з новачками проводять так звані "виховну роботу", — ідеться в повідомленні.

Росіяни отримали завдання "зверху" — звільнити територію колонії якомога швидше. У кого є фінансова можливість — той купує собі волю, як це було за часів набору людей у ПВК "Вагнер".

Місцеві жителі занепокоєні тим, що відбувається, адже криміногенна ситуація в місті й навколо нього продовжує погіршуватися.

У населеному пункті Рубіжне Луганської області також спостерігаються проблеми, продовжує Артем Лисогор. Там із весни 2022 року не вмикають централізоване водопостачання.

"Воно є там, де під час штурмів росіян залишилася неушкодженою система. Зруйновані та серйозно пошкоджені ділянки водопроводів, зокрема у віддалених районах міста, окупаційна влада не ремонтувала", — заявили в ОВА.

Нагадаємо, 8 грудня генпрокурор Андрій Костін розповів про злочини ЗС РФ в Україні. За його словами, на всіх територіях, звільнених від окупантів, виявлено місця незаконного утримання. Найбільше катівень виявилося в Харківській області.