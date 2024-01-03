"Не витримало серце": через обстріл Києва помер урятований зоозахисниками кіт Жовтень (фото)

Уже в січні Жовтень мав їхати у свою нову родину в Париж. Його знайшли на узбіччі з перебитими лапами у 2022 році.

В українському притулку помер кіт Жовтень, врятований зоозахисниками у 2022 році. Про це 2 січня повідомили в організації "ЗооПатруль".

"У Жовтня не витримало серце", — ідеться в пості.

Кіт Жовтень Фото: ЗооПатруль

Зоозахисники розповіли, що вночі на 2 січня було дуже гучно через масовану атаку ЗС РФ і роботу ППО. До того ж у притулку зникло світло.

"Собаки тремтіли, а Жовтень просто закляк на місці", — описали в організації.

Кіт Жовтень Фото: ЗооПатруль

Жовтня врятували в жовтні 2022 року, тому, імовірно, так і назвали. Його знайшли на узбіччі траси з перебитими задніми лапами, але змогли вилікувати. Згодом кіт повністю одужав.

Кіт Жовтень Фото: ЗооПатруль

У січні Жовтень мав їхати в Париж — до своєї нової родини. Однак до своєї подорожі він не дожив.

"Жовтень — це наша локальна легенда. Він "тримав" котобудинок, був суворим зовні, але лагідним у душі. Нам дуже не вистачатиме цього великого "поганого хлопця", — заявили зоозахисники.

Кіт Жовтень Фото: ЗооПатруль

Вони нагадали, що ще в березні 2022 року побачили, як тварини вмирають від страху.

"Загублені, покинуті, перелякані, ті, які втратили господарів або самі не пережили обстріли, — ще один жахливий наслідок війни й агресії ворожої країни", — підкреслили в організації.

Кіт Жовтень Фото: ЗооПатруль

Нагадаємо, 2 січня ЗС РФ атакували Україну 99 ракетами. Із них силам ППО вдалося збити 72. Перед запуском ракет міста атакували 35 дронів, усі вони були знищені.

Відомо, що внаслідок масованого удару в Києві постраждали 52 людини, двоє — загинули.