81-річний Байден повернувся з Карибів червоний, як лобстер: 9 місяців тому видалили пухлину, — ЗМІ (фото)

За словами лікаря Білого дому Кевіна О'Коннора, в молодості президент багато часу проводив на сонці. Перша леді Джилл Байден теж лікувалася від раку шкіри, не так давно їй провели операцію.

Джо Байден отримав сонячний опік під час новорічних канікул, які провів на карибському острові Санта-Крус. Дев'ять місяців тому він переніс операцію з видалення ракового ураження шкіри на грудях. Про це пише The Daily Mail.

Президент, перша леді й онука Наталі поїхали з Віргінських островів у вівторок — і сонячне небо над Карибським морем знову змінилося політичними штормами Вашингтона, пишуть автори публікації.

Фото: Getty Images | Джо Байден повернувся після канікул на найбільшому з Віргінських островів

Повернувшись до Білого дому, президент відповів на запитання преси про те, як бути з прикордонною кризою у 2024 році.

"Ми повинні щось зробити, вони повинні дати мені гроші, необхідні для захисту кордону", — сказав Байден після того, як офіційні особи повідомили, що тільки в грудні до США незаконно приїхали 302 000 осіб — рекордний показник за місяць.

Здоров'я Джо Байдена

Журналісти помітили опік на обличчі президента. 81-річний голова держави регулярно проходить медичні огляди шкіри. Але місце, де робилася біопсія, "добре зажило", повідомляв у березні лікар Білого дому Кевін О'Коннор.

Фото: Getty Images | Джо Байден повернувся після канікул на найбільшому з Віргінських островів

У Байдена було "кілька локалізованих немеланомних ракових пухлин" до початку президентського терміну, зазначав О'Коннор у своєму звіті про медогляд 16 лютого.

Лікар також визнав, що в молодості президент багато часу проводив на сонці. Даючи загальну оцінку стану здоров'я, О'Коннор назвав Байдена фізично готовим до роботи, "здоровим" і "енергійним".

Джо Байден — не єдиний представник своєї родини, у якого діагностовано рак шкіри. У січні минулого року першій леді Джилл Байден видалили два базальноклітинних утворення з правого ока і грудей.

Сім'я Байденів любить проводити час на пляжах. Пара також часто катається на велосипедах. Чинний президент США проходив щорічний огляд, перш ніж оголосити про свої плани балотуватися на другий термін.

За словами лікаря, хода Байдена "залишається скутою", але не погіршилася з часу останнього обстеження. Детальне "неврологічне обстеження" також не виявило нічого, що "вказує на будь-який мозочковий або неврологічний розлад".

Фото: NYT | Джо Байден Фото: NYT

Байден не проходив когнітивний тест, хоча деякі республіканці цього вимагали. Опоненти ставлять під сумнів його здатність керувати президентською адміністрацією. Очікується, що це питання використовуватимуть як політичне на майбутніх виборах.

Байден — уже зараз найстаріший президент в історії Сполучених Штатів. Якщо його оберуть на ще один термін, на інавгурації йому буде 82.

Відпустка Байдена на Віргінських островах

Під час канікул на найбільшому з Віргінських островів минулого тижня президент США рідко з'являвся на публіці. Він відвідав месу і зводив сім'ю на вечерю, а весь інший час залишався за стінами своєї розкішної приватної вілли з пляжем.

На відпочинку президент також працював, отримував повідомлення від радників з національної безпеки та робив заяви — після російської масштабної ракетної атаки по Україні та землетрусу в Японії. У якість своєї новорічної обіцянки Байден сказав, що планує "повернутися наступного року".

"Знаю, хлопці, що ви ненавидите це своє завдання тут. Вибачте, що змусив вас сюди приїхати", — жартував Байден із журналістами, виходячи з місцевого сімейного закладу громадського харчування, де морепродукти готують батько з сином.

Його також бачили на недільній месі — як благочестивий католик, він їх рідко пропускає. У церкві "Святого Хреста" його не супроводжувала ні Джилл, ні Наталі.

Джо Байден після меси в церкві

Вілла на найбільшому з Віргінських островів, де відпочивав президент США Вілла на найбільшому з Віргінських островів, де відпочивав президент США Вілла на найбільшому з Віргінських островів, де відпочивав президент США

Також не довелося платити за оренду вілли біля пляжу, яка належить друзями президента Біллу і Конні Невілл, які заробили статки в технологічній індустрії. Своєю чергою, друзі президента були присутні на вечері за участю французького президента Еммануеля Мікрона. Вілла біля Карибського моря — з трьома спальнями, басейном і виходом до приватного пляжу — розташована в районі, де ціни на нерухомість доходять до 3 млн доларів. Торішні різдвяні канікули Байдени теж провели тут.

Нагадаємо, що у списку досягнень США 2023 року президент Байден згадав і допомогу Україні.

Також повідомлялося, що Сі Цзіньпін написав Байдену "новорічного" листа, у якому запропонував "мирне співіснування".