Партія Путіна набирає людей у свою ПВК: чим заманюють росіян, — ГУР

За даними військової розвідки, у приватну військову компанію беруть "ультрас", нацистів та інших радикалів. Їм обіцяють страхові виплати від 1 млн рублів.

Партія російського президента Володимира Путіна "Єдина Росія" активізувала рекрутинг у власну приватну армію, відому як ПВК "Еспаньола". Про це 3 грудня повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

За даними військової розвідки, раніше це формування входило до складу так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів. Однак у 2023 році "Еспаньйола" перейшла під контроль "Єдиної Росії", і за гроші партії почався активний набір нових членів.

У ПВК "Еспаньйола" приймають так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих регіонів Росії і тимчасово окупованих територій України.

"У ПВК "Еспаньйола" беруть так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб зі збіднілих "суб'єктів" РФ і тимчасово окупованих територій України", — ідеться в повідомленні ГУР.

У розвідці зазначили, що громадян із тимчасово окупованих територій використовують для так званих "м'ясних штурмів" для створення статусу бойового підрозділу.

У пунктах набору, які діють на окупованих українських територіях, добровольцям обіцяють за безпосередню участь у бойових діях проти України по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт укладається щонайменше на пів року.

Крім того, як з'ясувала розвідка, охочим воювати в Україні обіцяють "страхові виплати":

1 мільйон рублів — за легке поранення;

2 мільйони рублів — за поранення середньої тяжкості;

3 мільйони рублів — за важке поранення;

5 мільйонів рублів — за смерть.

У ГУР зазначають, що для більшості новобранців ПВК "Еспаньола" перший бій стає останнім.

"Загиблих і тяжкопоранених з числа рекрутованого "гарматного м'яса" росіяни не вивозять з поля бою, оформляють "зниклими безвісти", щоб не платити родичам рублів за посланого Москвою на смерть годувальника", — розповіли у військовій розвідці.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що ПВК "Редут", яка підпорядковується Головному управлінню Генштабу Міноборони РФ, вербує на війну в Україні людей із ВІЛ.

Також нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін доручив використовувати електронні повістки для осіннього призову в 2024 році. Такі повістки вважатимуться "врученими" з моменту, коли вони з'являтимуться в особистому кабінеті росіян або через тиждень після розміщення в самому реєстрі.