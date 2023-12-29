Вже не "Майдан-3": у Кремлі підготували нові плани на війну в Україні, — ГУР

У країні-агресорці змирились з тим, що українці не влаштовують очікувані протести. Однак, за даними розвідки, московські аналітики вже змінили стратегію.

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У Росії не вийшло з "Майданом-3", але своїх надій влаштувати розкол України зсередини вона не залишає. Деталями 29 грудня поділилась пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними розвідки, наближені до Кремля аналітики вже підготували свої пропозиції, як "ефективніше" продовжувати війну в Україні у 2024 році. У Москві визначили, що ключова проблема — це стабільність українського суспільства.

"Протестів немає. І не буде", — з сумом констатували в Росії.

У ГУР пояснили, що руйнувати українську єдність пропонується завдяки декільком гібридним підривним кампаніям. Водночас росіяни збираються продовжувати інтенсивні бойові дії.

Ключовими цілями, за інформацією розвідки, є:

дискредитація мобілізації;

сприяння масштабному відтоку українців за кордон;

інспірація розколів за регіональним принципом.

Російські "фахівці" пропонують просувати такі наративи:

південь та схід воюють за "інтереси бандерівців";

Галичина "без сепаратистів" давно вже була б в складі ЄС;

киян не мобілізують — мешканці столиці "гуляють та веселяться".

"Водночас так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала", — додали у ГУР.

Публікація пресслужби ГУР від 29 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, український командир "Мадяр" показав, як бійці ЗСУ дістаються лівого берега Херсонської області. Захисники перепливають Дніпро на човні під шквальним вогнем окупантів.

Секретар РНБО Олексій Данілов перелічив 5 наслідків, на які варто очікувати Кремлю після масованого обстрілу України 29 грудня. З його слів, "відповідь не забариться".