Уже не "Майдан-3": в Кремле подготовили новые планы на войну в Украине, — ГУР

В стране-агрессоре смирились с тем, что украинцы не устраивают ожидаемые протесты. Однако, по данным разведки, московские аналитики уже изменили стратегию.

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У России не получилось с "Майданом-3", но своих надежд устроить раскол Украины изнутри она не оставляет. Деталями 29 декабря поделилась пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По данным разведки, приближенные к Кремлю аналитики уже подготовили свои предложения, как "эффективнее" продолжать войну в Украине в 2024 году. В Москве определили, что ключевая проблема — это стабильность украинского общества.

"Протестов нет. И не будет", — с грустью констатировали в России.

В ГУР объяснили, что разрушать украинское единство предлагается благодаря нескольким гибридным подрывным кампаниям. В то же время россияне собираются продолжать интенсивные боевые действия.

Ключевыми целями, по информации разведки, являются:

дискредитация мобилизации;

содействие масштабному оттоку украинцев за границу;

инспирация расколов по региональному принципу.

Российские "специалисты" предлагают продвигать такие нарративы:

юг и восток воюют за "интересы бандеровцев";

Галичина "без сепаратистов" давно уже была бы в составе ЕС;

киевлян не мобилизуют — жители столицы "гуляют и веселятся".

"В то же время так называемые кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком "русского мира", катастрофически упало", — добавили в ГУР.

Публикация пресс-службы ГУР от 29 декабря Фото: Скриншот

Напомним, украинский командир "Мадяр" показал, как бойцы ВСУ добираются до левого берега Херсонской области. Защитники переплывают Днепр на лодке под шквальным огнем оккупантов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов перечислил 5 последствий, которые стоит ожидать Кремлю после массированного обстрела Украины 29 декабря. По его словам, "ответ не заставит себя ждать".