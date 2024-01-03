У 6 разів: Україна планує за 2024-й рік наростити потужності ОПК, — Шмигаль

За словами прем'єр-міністра, більша частина коштів зараз спрямовується на безпеку й оборону країни. За найближчі 12 місяців має вийти ефективний результат.

За 2023-й рік Україні вдалося збільшити потужності українського оборонно-промислового комплексу втричі, а ось на наступні 12 місяців стоїть завдання поліпшити цей результат. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 січня.

За його словами, українські потужності виробництва повинні будуть зрости в шість разів до кінця року і тоді це буде задовільний результат.

Минулого року Україні вдалося залучити 42,6 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, 27% з яких — грантові кошти. Потреби на цей рік становлять понад 37 мільярдів доларів і Київ розраховує на те, що західні партнери продовжать допомагати.

Водночас Україна підвищує власні бюджетні надходження, продовжує прем'єр-міністр. Це стосується насамперед митних і податкових надходжень. Торік понад 1,1 трлн гривень податків, зборів та інших платежів опинилися в бюджеті.

"Усі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Понад 265 млрд грн — на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння", — заявив Денис Шмигаль.

Окремо на засіданні уряду було порушено питання зарплат в Україні. Мінімальні виплати з 1 січня зросли до 7100 гривень, а ось у березні відбудеться ще одне підвищення. Прожитковий мінімум зріс до 2920 гривень, а мінімальна пенсія підвищилася з 2093 гривень до 2361 гривень.

Нагадаємо, 27 грудня повідомлялося, що в Україні за рік утричі зросло виробництво артилерійських боєприпасів. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, тепер Україна щомісяця виробляє 6 САУ "Богдана", бронетранспортери, бронеавтомобілі та протитанкові ракети. Також у країні почали створювати нові системи ППО FrankenSAM.