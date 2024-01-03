"Кровна помста" у Чечні: Кадиров дозволив силовикам карати родичів вбивць

МВС та Росгвардія не повинні залишати безкарними людей, що вчинили вбивство. Якщо злочинців не знайдуть, то за їхні дії відповідатимуть рідні, розповів голова Чечні Рамзан Кадиров.

Голова Чечні Рамзан Кадиров дозволив силовикам вершити "кровну помсту" щодо родичів убивць. Про це повідомило видання The Moscow Times.

Він зазначив на нараді зі співробітниками МВС та Росгвардії республіки, що в Чечні силовики не повинні залишати безкарними людей, які вчинили вбивство. Проте, якщо злочинців не знайдуть, то за їхні дії можуть відповідати родичі.

"Будь-який, хто порушує громадський порядок чи торкнувся рукою співробітника поліції, чи гостя республіки, навіть якщо ми його не знайдемо, то ми не продовжуватимемо шукати. Ми знайдемо його близьких. У нас споконвіку так було: якщо не знаходили винуватця, оголошували помсту його братові, батькові", — сказав Рамзан Кадиров.

З його слів, ситуація, коли родичі вбивці лише зрікаються людини та не несуть відповідальності. Кадиров наголосив, що "жодна відмова від родича не працює", поки не вб'ють когось з родини та не заберуть право кровної помсти.

Що передувало появі "кровної помсти"

30 грудня у своєму Telegram Кадиров зазначив, що з кожним роком зростає потік туристів до Чечні, тому важливо, аби їхнє перебування в республіці було безпечним та спокійним. Також він повідомив, що потрібно "на особливому контролі" тривати питання протидії "екстремістській та терористичній пропаганді".

Зі слів Кадирова, у соцмережах він спостерігав, як з-за кордону молодь агітують до скоєння тяжких злочинів. Проте будь-яка спроба посягання на життя людини позначить на родичах винного.

"Якщо хтось вважає, що має право зомбувати молодь за межами країни, то глибоко помиляється. Такі випадки, якщо вони виявляться, будемо припиняти дуже жорстко і на корені, щоб інші тисячі разів задумалися, перш ніж дати себе використати", — заявив він.

Рамзан Кадиров додав, що близькі родичі повинні знати, чим займається представник їхньої сім'ї та нести за нього відповідальність.

Нагадаємо, 13 грудня голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров 13 грудня заявив, що російсько-українська війна може завершитися влітку 2024 року. З його слів, якби він ухвалював рішення, то нібито закінчили б війну за три місяці.

4 грудня стало відомо, що в Тюмені (Росія) невідомий вийшов із плакатом зі словами "Рамзан Ахматович Кадиров — злодій, вбивця, ганьба Росії". Правоохоронці схопили чоловіка та забрали до відділку.