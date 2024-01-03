Рольові ігри окупантів: ЗС РФ зняли відео за участю "командира і підлеглого" із ЗСУ (відео)

Окупанти розіграли театральний етюд, коли солдат відмовляється йти на штурм, а командир його карає. Закінчується вистава пострілами.

Російські окупанти зняли черговий низькопробний фейк. Вони інсценували страту "українського військового", який відмовився йти на штурм, його командиром. Відео поширили в мережі російські пабліки.

Театральне дійство відбувається у бліндажі з мінімумом декорацій, мізансцени і персонажів. В етюді беруть участь дві особи. Один окупант грає роль "командира", інший — грає роль жертви. Все це дійство супроводжується високоінтелектуальним діалогом:

— Чуєш, ти, пойдем на к*цапов? (каже командир)

— Ні, не хочу… П*дуй сам… (каже солдат)

— Ти, що ох***їв? (запитує командир)

Далі дія переходить до кульмінації. Той, хто не хотів іти на штурм, зненацька награно падає на землю, після того як інший нібито його розстрілює з автомата. На цьому відео завершується — занавес.

Нагадаємо, що у ДПСУ спростували фейк, що деяких українців не пропускають на кордоні. За словами спікера прикордонного відомства Андрія Демченка, чутки про заборону на виїзд людям з інвалідністю 3-ї групи не відповідають дійсності.

Раніше повідомлялося, що росіяни поширюють фейкові скриншоти повісток у "Дії" нібито від Житомирського ТЦК. У терцентрі комплектування кадрів зауважили, що це ще одна інформаційна кампанія окупантів, котра спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні та зрив мобілізації.