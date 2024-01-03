За 5 місяців: Україна може розмінувати торговельні шляхи у Чорному морі, — ВМС (відео)

За словами речника ВМС України, українські військові й досі натикаються на міни за часів Першої і Другої світових війн.

Україна може розмінувати торговельні і комунікаційні шляхи в Чорному морі за 5 місяців. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" 3 січня повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Він зауважив, що наразі розмінування планують здійснювати за допомогою спеціального обладнання — спецдронів, але вони обмежені в радіусі своєї дії, та й потрібно їх набагато більше, ніж є.

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Наразі створено штаб з розмінування, запевнив Плетенчук, і Військово-морські сили планують ще масштабніші операції з розмінування як Чорного, так і Азовського морів.

Однак речник наголосив, що глобальна операція з розмінування може тривати впродовж декількох років, враховуючи те, що й досі ВМС стикаються зі зразками озброєння з Першої та Другої світових війн.

Проте завдяки протидії з боку Сил оборони України інтенсивність мінування у Чорному морі з боку Росії значно зменшилася.

Нещодавно Фокус писав, що у Туреччині заявили: мінні тральщики, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти протоки в Чорне море.