"Потрібно знайти підхід": Кулеба вважає, що з Трампом можна працювати (відео)

За словами голови МЗС України, 45-й президент США також воював із "Північним потоком-2" і наклав санкції на судно Fortuna, яке прокладало трубопровід.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що з потенційним поверненням у Білий дім Дональда Трампа за підсумками виборів 2024 року Україна не обов'язково втратить підтримку з боку Сполучених Штатів — просто до Трампа "потрібно знайти підхід". Про це він заявив в інтерв'ю "НВ".

"Трамп сприймається завдяки своїм, я б сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації та фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп — Javelin. Хто розпочав програму безоплатного передання Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6? Трамп", — заявив Кулеба.

За його словами, 45-й президент США також воював із "Північним потоком-2" і наклав санкції на вже призабуте судно Fortuna, яке прокладало трубопровід.

Глава МЗС України вважає, що в разі перемоги Трамп буде "зовсім іншим президентом" порівняно з Джо Байденом, але це не повинно лякати Україну.

Інтерв'ю з Дмитром Кулебою — з 1:22

Трамп неодноразово заявляв, що зможе "припинити війну протягом 24 годин", але подробиць не розкривав. Під час перебування президентом із 2017 до 2021 року він виявляв схильність до діалогу з авторитарними лідерами, зокрема Володимиром Путіним.

За опитуваннями громадської думки, Дональд Трамп значно випереджає інших претендентів на висунення в президенти США від республіканців. Імовірність того, що він зможе обійняти посаду президента, приблизно така сама, як у чинного голови Білого дому. Хоча, за опитуваннями, останнім часом Трамп дещо випереджає Байдена.

Нагадаємо, що Європа розробляє план допомоги Києву в разі перемоги Трампа.

Також повідомлялося, що в FT спрогнозували, чого чекати від 2024 року: вибори у США, напад Китаю і переговори з РФ.