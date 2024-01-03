Ознак геноциду у Газі з боку Ізраїлю немає, – Держдеп США (відео)

Метью Міллер, речник Державного департаменту США, заявив, що Вашингтон завжди були прихильним розв’язання гуманітарної ситуації у Газі.

Державний департамент США заявляє, що не бачить з боку Ізраїлю ознак геноциду в Газі. Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер на пресконференції.

Він відреагував на питання журналіста щодо позову Південної Африки до Міжнародного суду ООН, а в якому йдеться про те, що Ізраїль порушив свої зобов’язання. Країну звинуватили у геноциді.

Метью Міллер заявив, що США завжди були прихильним того аби розв’язати гуманітарну ситуацію у Газі. Пріоритетним питанням він назвав запобігання примусовому витісненню та переміщенню цивільних.

Водночас він відкинув звинувачення в бік Ізраїлю стосовно провадження політики геноциду. Речник Державного департаменту наголосив, що США та багато інших країн не зафіксували відповідних порушень.

"Ми не бачимо дій, які становлять геноцид", – заявив Міллер.

Речник Держдепу наголосив на тому, що геноцид – жахливим злочином. Зі слів Міллера, такі звинувачення "не можна робити легковажно".

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Позов Південної Африки до Міжнародного суду ООН

У позові Південної Африки до Міжнародного суду ООН йдеться про те, що Ізраїль порушив свої зобов’язання згідно з Конвенцією стосовно запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року, реалізуючи план боротьби проти палестинського угруповання ХАМАС у Газі.

У заяві вказано, що Ізраїль не дотримується своїх зобов'язань за договором. Угода підписана після Голокосту, який визнає злочином спробу знищити народ цілком або частково.

Африканська країна звернулася до судової інстанції з проханням прийняти тимчасові або короткострокові заходи. Вони мають бути направлені зобов’язати Ізраїль припинити військову кампанію в Газі.

Дата слухання наразі ще не призначена.

Нагадаємо, 3 січня видання Times of Israel повідомило, що Ізраїль веде перемовини з Конго та іншими країнами про міграцію з Гази. За словами журналістів, коаліція прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу проводить секретні переговори з Конго та іншими країнами, щоб вони прийняли мігрантів із Гази.