Ізраїль веде переговори з Конго та іншими країнами про міграцію з Гази, — ЗМІ

За словами журналістів, коаліція прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху проводить секретні переговори з Конго та іншими країнами, щоб вони прийняли мігрантів із Гази.

Related video

Єрусалим веде переговори з Конго та іншими країнами щодо міграції із сектора Гази. Про це пише видання Times of Israel.

За словами журналістів, коаліція прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху проводить секретні переговори з Конго та іншими країнами, щоб вони прийняли мігрантів із Гази.

"Конго буде готове прийняти мігрантів, і ми ведемо переговори з іншими", — сказав журналістам неназваний високопоставлений чиновник.

Видання зазначило, що Газа стикається зі зростаючою гуманітарною кризою на тлі війни між Ізраїлем і терористами ХАМАС. Минулого тижня Нетаньяху вже говорив про те, що працює над полегшенням добровільної міграції жителів Гази в інші країни.

"Наша проблема полягає в тому, щоб [знайти] країни, готові прийняти жителів Гази, і ми працюємо над цим", — сказав він.

У матеріалі йдеться, що деякі міністри "рекламують" Саудівську Аравію як можливе місце для міграції.

Міністр розвідки Гіла Гамліель також заявила, що добровільна міграція — це найкраща і найреалістичніша програма, яка може бути реалізована після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, що 26 грудня повідомлялося, що США ведуть переговори про "відновлення" Палестинської адміністрації, але є нюанси. За словами анонімних палестинських чиновників, вони скептично розглядають варіант припинення конфлікту за допомогою дій Білого дому, поки Ізраїлем керує нинішній уряд.