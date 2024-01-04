"Це неправда": Держдеп заперечив зміну стратегії США щодо підтримки України у війні (відео)

Державний департамент США не підтвердив інформацію про те, що на Україну тиснуть заради зміни стратегії — від повної перемоги над РФ до найкращої позиції для перемовин.

США не змінювали стратегії підтримки України в її протистоянні повномасштабній російській агресії. Метью Міллер, речник Державного департаменту США, на брифінгу прокоментував повідомлення ЗМІ.

Журналіст звернувся з проханням прокоментувати інформацію, яка з’явилася у деяких виданнях щодо зменшення інтенсивності підтримки України.

Він запитав, чи відповідають дійсності публікації про те, що "США бажають, аби Україна змінила стратегію від повної перемоги над РФ до перебування в найкращій позиції для перемовин".

"Ні, ні, це неправда", – відповів Міллер.

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Підтримка України та стаття в Politico

Видання Politico 27 грудня повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена "тихо" змінює свою стратегію в Україні. Протягом двох років зусилля американської держави та України були зосереджені на тому, щоб вигнати російські війська з української території, а Вашингтон обговорює перехід до більш оборонної позиції.

У зв’язку з тим, що допомога США та Європи Україні наразі під серйозною загрозою, адміністрація Байдена та європейські чиновники, як йшлося у матеріалі, зміщують увагу з підтримки мети. Йдеться про наче відмову від повної перемоги над Росією на користь покращення позицій нашої держави у можливих перемовинах щодо припинення війни.

Такі переговори, ймовірно, як повідомив один з американських чиновників, означатимуть відмову від частини України на користь Росії. Представник адміністрації сказав журналу Politico цього тижня, що більша частина цього стратегічного переходу до оборони спрямована на зміцнення позиції української держави в будь-яких майбутніх перемовинах.

Нагадаємо, 3 січня експерти заявили, що Росія хоче скоротити українські запаси боєприпасів для систем ППО Patriot. Докторка Джейд МакГлінн із Центру стратегічних і міжнародних досліджень пише, що Росія намагається змусити Україну використати всі свої ракети Patriot і залишити її вразливою перед майбутніми атаками.