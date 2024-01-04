"Обов'язок кожного": у КМВА висловилися про встановлення блокпостів і роздачу повісток

За словами спікера адміністрації Михайла Шаманова, мобільні блокпости були встановлені в різних районах Києва не для вручення повісток. Громадян окремо закликали адекватно ставитися до проведення навчань.

Мобільні блокпости на території Києва було встановлено в рамках навчань, які відбулися 25-28 грудня, а не для роздачі повісток. Про це сказав спікер Київської міської військової адміністрації в коментарі порталу OBOZREVATEL 3 січня.

Шаманов зазначив, що навчання були анонсовані заздалегідь. У них брали участь угруповання сил і засобів оборони столиці у взаємодії з КМВА, Патрульною і Національною поліцією та іншими відомствами.

"Ми закликали людей нормально до цього ставитися, тому що війна триває. У війні завжди сценарій непередбачуваний", — сказав він.

За словами Шаманова, навчання передбачали розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків і перевірку транспортних засобів. Метою цих заходів було "удосконалення системи управління та організації".

Спікер також торкнувся теми порядків денних, зазначивши, що кожна людина має не тільки права, а й обов'язки, зокрема обов'язок захищати свою країну.

"Я підозрюю, що, можливо, щось і відбувається в незаконний спосіб, і цим повинні займатися правоохоронні органи. Але все ж стати на військовий облік — це обов'язок кожного військовозобов'язаного громадянина", — заявив Шаманов.

Нагадаємо, 26 грудня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на території столиці проводять безпекові навчання, які передбачають розгортання тимчасових блокпостів у різних районах міста.

Пізніше в мережі почала поширюватися інформація про те, що на тимчасових блокпостах громадянам нібито роздають повістки. У Центрі протидії дезінформації 26 грудня заявили, що ця інформація є недостовірною.