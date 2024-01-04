"Повернути всіх": Лубінець розповів, коли може відбутися ще один обмін полоненими

Український омбудсмен зазначив, за останні два тижні в перемовинах з РФ відбулися певні зрушення. Однак окупанти все ще можуть у будь-яку мить призупинити процес обміну військовополоненими.

Найближчими тижнями може відбутися ще один обмін військовополоненими між Росією та Україною, яка робить все можливе, аби цей процес знову не обірвався. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"Я сподіваюсь, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюсь, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати героїв поверненням додому", — зазначив він.

Також омбудсмен додав, що за останні два тижні в перемовинах з РФ відбулися певні зрушення, а саме: "взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і сьогодні (3 січня — ред.), нарешті, повернення полонених".

"Завдання стоїть — повернути абсолютно всіх", — запевнив він.

Однак, як наголосив Лубінець, не слід забувати, що Російська Федерація може у будь-яку мить обірвати процес обміну, проте Україна робить усе можливе, щоб цього не сталося.

"Але не забуваємо, з ким ми воюємо, вони підступно ведуть перемовини — ніхто не знає, коли вони знову зможуть обірвати цей процес повернення. Але те, що залежить від України, ми робимо абсолютно все можливе", — наголосив Лубінець.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Росія намагається підірвати ситуацію в Україні зсередини, тому зайняла позицію не проводити обмін військовополонених й заблокувати процес повернення цивільних заручників.

Крім того, омбудсмен зазначив, що Київ намагався залучити нових партнерів для розблокування процесу повернення військовополонених.

"Сьогодні нам це вдалося. Були долучені ОАЕ. З Москальковою я постійно порушував питання розблокування. Вона також вплинула на те, щоб відбулося повернення наших героїв", — уточнив він.

Найбільший обмін полоненими за час війни: деталі

Нагадаємо, 3 січня в Україну повернулись 230 бійців різних підрозділів Сил оборони, які потрапили у російський полон, воюючи на острові Зміїному, на "Азовсталі" та інших відрізках фронту. Обмін відбувся після піврічної перерви і відмови росіян вести перемовини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 3 січня повернули найбільшу кількість полонених за весь час війни. Серед врятованих — бійці ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, прикордонники й тероборонівці.

Серед врятованих — бойова медикиня, розповіли у Координаційному штабі. Жінку кілька разів обманювали — возили начебто на обмін, а потім повертали назад в камеру.

Також врятували шістьох цивільних, вказується у дописі Координаційного штабу. Росіяни тримали їх у полоні, не дивлячись на невійськові професії.

Нагадаємо, у листопаді в Координаційному штабі пояснили, що російська сторона навмисно зриває перемовини. Мета росіян — збурити українське суспільство, заявив голова штабу.

У грудні український омбудсмен заявив, що у РФ дійсно готують ІПСО проти України: ворог намагається дестабілізувати ситуацію, щоб налаштувати українців проти влади.