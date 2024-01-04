Не для атак по Росії: які завдання винищувачі F-16 виконуватимуть в Україні

На думку експерта Михайла Самуся, отримання винищувачів дасть змогу припинити панування російської авіації в повітрі, відігнати її від поля бою і таким чином нейтралізувати повітряну підтримку російських військ і в обороні, і в наступі.

У найближчому майбутньому Україна планує отримати винищувачі F-16, що може істотно вплинути на обстановку на фронті. Ці повітряні засоби здатні змінити динаміку бою і знизити вплив російської авіації на хід військових операцій. Про це повідомив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у коментарі виданню "24 Канал".

"Припинити панування російської авіації в повітрі можна, відігнати її від поля бою і таким чином нейтралізувати повітряну підтримку російських військ і в обороні, і в наступі. Це дійсно суттєво змінить ситуацію, тому що для українських військ це будуть надзвичайно позитивні зміни", — пояснив він.

Важливо зазначити, що винищувачі F-16, крім своїх основних функцій, також здатні брати участь у нейтралізації крилатих ракет і дронів "Шахед".

Михайло Самусь висловив думку, що ймовірність використання озброєння західних партнерів України для атак на військові об'єкти в Росії вкрай невисока. У зв'язку з цим він закликає Україну акцентувати увагу, зокрема, на розробці та виробництві національного військового обладнання.

"У нас є розробки і дронів, і далекобійних крилатих ракет на базі тих самих ракет "Нептун", які можуть бити на кілька сотень кілометрів по важливих російських військових об'єктах. Тут важливе масштабування цих проєктів. Щоб у нас було не 10, наприклад, в одній хвилі, а 100 дронів. Таких хвиль за кілька діб має бути п'ять — шість", — вважає він.

Самусь також додав, що застосування 500-600 далекобійних дронів для атаки на ключові військові об'єкти в Росії може виявитися ефективним, оскільки системи протиповітряної оборони протистояти такому масштабному нальоту не зможуть.

Нагадаємо, що бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, як винищувачі F-16 вплинуть на ситуацію на фронті. За його словами, Україна не мала сили і засоби для протидії повітряним силам Росії під час літнього контрнаступу. Українські військові стануть "більш активними" за підтримки Повітряних сил.

Також ЗМІ повідомляли, що РФ скоро втратить перевагу над Україною в повітрі. За словами аналітика Фредеріка Мертенса, окупанти стурбовані прибуттям в Україну F-16, тому переносять свої чорноморські бази далі від кордону з Україною.