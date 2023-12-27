"Буде мати успіх": Тарнавський розповів, як винищувачі F-16 вплинуть на ситуацію на фронті

Україна не мала сили та засоби для протидії повітряним силам Росії під час літнього контрнаступу. Українські військові стануть "більш активними" за підтримки Повітряних сил, розповів бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Related video

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що взаємодія повітряного і наземного компонентів — це рух вперед, до перемоги. Про це він повідомив в інтерв'ю "ВВС Україна".

На запитання журналістів про те, наскільки винищувачі F-16 можуть покращити позиції українських військових на фронті, Тарнавський зазначив, що підтримка з повітря — завжди є підтримкою.

Важливо

"Призведе до серйозних втрат": F-16 мають стати для РФ несподіванкою, — експерт

"Підтримка з повітря — вона завжди є підтримкою. Взаємодія повітряного і наземного компонента — це поєднання сили, волі і руху вперед, до перемоги. Тому я думаю, що це буде мати успіх", — сказав Олександр Тарнавський.

Зі слів бригадного генерала, під час літнього контрнаступу ЗСУ переваги в повітрі не було не через відсутність літаків F-16, а через інші фактори. Він зауважив, що є сили і засоби, яких ми не мали на той момент для протидії повітряним силам Росії, проте, на його думку, "це і зараз залишається у нас".

"Це одна з головних причин — завдання ударів як авіацією, так і дронами-камікадзе. І я думаю, з набуттям цих засобів Повітряні сили стануть сильнішими, а ми будемо більш активними за їхньої підтримки", — наголосив Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 22 грудня повідомили, що Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця 2023 року. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив відправлення першої партії літаків у кількості 18 одиниць.

25 грудня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна повинна мати необхідну інфраструктуру, льотчиків та обслуговуючий персонал перед тим, як винищувачі F-16 потраплять до країни. З його слів, західна авіація перебуватиме під прицілом ворога.