Масована ракетна атака 29 грудня: у Києві кількість жертв зросла до 32, — КМВА

Слідчі криміналісти Міністерства внутрішніх справ України під час експертизи виявили ще двох загиблих. Загалом від атаки ЗС РФ по столиці постраждали 30 осіб.

У пʼятницю вранці, 29 грудня, Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по столиці. Під час експертизи виявили ще двох загиблих. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Слідчими криміналістами ГУ МВС під час здійснення експертизи було виявлено ще двох загиблих", — йдеться в повідомленні.

У КМВА додали, що станом на 07:00 на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару російських окупантів становить 32 людини. Постраждалих наразі 30 осіб.

Масовані удари ЗС РФ по Україні 29 грудня: деталі

29 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. Вибухи лунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Києві.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог випустив майже 160 дронів та ракет. Загалом було випущено 36 дронів типу Shahed-136/131, 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 крилатих ракет Х-22/Х-32, 14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М", 5 аеробалістичних ракет "Кинджал", 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну ракету Х-59.

Нагадаємо, 1 січня в Києві оголосили день жалоби через масовану ракетну атаку 29 грудня. Зі слів мера столиці Віталія Кличка, атака ворога стала найбільшою за кількістю жертв серед мирного населення. Зокрема, в Києві пошкодження були зафіксовані в Подільському, Святошинському, Шевченківському та Дарницькому районах. Також руйнувань зазнала станція метро "Лук'янівська".