Залежить від "нейтральних" країн: генерал розвідки розповів, що наблизить закінчення війни

Для того щоб війна Росії проти України завершилася якнайшвидше, тиск на Кремль повинні здійснювати не тільки країни Заходу, а й так звані "нейтральні" держави. Про це повідомив генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі "Телеграфу".

Також він наголосив на необхідності розроблення нової концепції глобальної безпеки, що привертає інтерес усіх сторін.

"Якщо на Путіна почнуть тиснути не тільки умовні колективний Захід плюс демократичний світ на Сході, а й ті потужні держави, які зараз зберігають умовний нейтралітет (Китай, Індія, держави Латинської Америки, Центральної та Середньої Азії), це прискорить припинення війни", — поділився думкою експерт.

За його словами, використання такого підходу, залучаючи до роботи максимально кваліфікованих спеціалістів, сприяє досягненню переваги над противником і, зрештою, призведе до перемоги над агресором.

Нагадаємо, 2 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ліквідації президента РФ Володимира Путіна недостатньо для старту переговорів між Україною і Росією. Він також зазначив, що російська опозиція не впливає на жодні процеси всередині РФ.

Раніше, 30 грудня, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Росія не збирається відмовлятися від своїх максималістських цілей і не зацікавлена в чесних переговорах з Україною.