"Несподівано для нас": Ігнат відповів, чи можна вирахувати день масованих атак РФ (відео)

За словами представника Повітряних сил, противник ухвалює рішення напередодні та враховує в нього різні чинники. У будь-який момент їхні плани можуть коригуватися.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння, але відбувається це завжди в різні моменти. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, чи можливо вирахувати, коли буде наступний масований обстріл.

За його словами, противник ухвалює рішення безпосередньо перед самим ударом, тому достовірно нікому невідомо, чи буде того чи іншого дня атака по країні.

"Є відповідні служби, є розвідка, які можуть мати якусь інформацію про підготовку до удару. Вирахувати неможливо. Те, що ставлять запитання завжди в ефірах, а потім виривають із контексту деякі речі, вже там встановлюють "терміни"... Хтось каже чотири дні... Ну як ми можемо знати, коли ворог планує (атаку — ред.)?" — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил додав, що противник може запланувати характерний удар, після чого призначити день. Однак потім його можуть відтермінувати та "придумати щось іще". Усі атаки відбуваються відповідно до завдань, які росіяни ставлять перед собою. Там враховують обстановку, що складається, і різні інші чинники.

Здебільшого йдеться про розвіддані, які має ворог, погодні умови тощо.

"Тут уже рішення приймається безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно. Прогнози робити зазвичай можна. На підготовку до масованого обстрілу зрозуміло потрібен певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни, прив'язуватися до певних дат. Як бачимо, противник не завжди прив'язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б'є, щоб було несподівано для нас", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що в масованих ракетних обстрілах України беруть участь до 2000 росіян. За словами авіаексперта Валерія Романенка, екіпаж одного бомбардувальника ТУ-95МС охоплює щонайменше сім осіб. Крім того, на землі на кожен літак припадає ще по десять фахівців.