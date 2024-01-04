"Майже у два рази": ЗС РФ збільшили кількість бойових зіткнень, — Тарнавський

Російські військові продовжують активно завдавати авіаудари та обстрілювати позиції ЗСУ з артилерії на Таврійському напрямку, розповів бригадний генерал Олександр Тарнавський.

На Таврійському напрямку Збройні сили Російської Федерації майже удвічі збільшили кількість боєзіткнень. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

"Російські окупанти знову збільшили, майже у два рази, кількість боєзіткнень", — сказав Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що ворог продовжує активно завдавати авіаудари та обстрілювати українські позиції з артилерії. Зокрема, у середу 3 грудня окупанти завдали 25 авіаударів, ракетний удар, провели 47 бойових зіткнень та здійснили 875 артобстрілів в операційній зоні ОСУВ "Таврія".

Втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За добу російські військові втратили 423 особи та 72 одиниці військової техніки, а саме:

десять танків;

14 ББМ;

десять артсистем;

реактивну систему залпового вогню;

22 безпілотні літальні апарати;

десять автомобілів;

чотири одиниці спецтехніки.

Крім цього, українські військові знищили два склади боєприпасів та важливий об'єкт ЗС РФ.

Нагадаємо, 28 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку близько 20 російських військових здалися в полон. Він не уточнив, на якій саме ділянці фронту це сталося.

3 січня командир 1-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Петро Горбатенко на псевдо "Ролло" заявив, що російська армія краще оснащена технічно, має більше техніки, зброї та спорядження, ніж українська.