Агенти ГУР знищили російський винищувач Су-34 на аеродромі в Челябінську, — ЗМІ

За словами джерела журналістів у спецслужбах, стався інцидент у ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол". Російська сторона ніяк не коментує інцидент.

На одному з аеродромів Російської Федерації міг згоріти ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Джерело "Української правди" у спецслужбах розповіло, що до цього може бути причетний Київ.

Зазначається, що інцидент стався в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол". Розташований він у російському Челябінську і саме там згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Констатуємо, що ворожий літак згорів", — йдеться в повідомленні.

Джерело у спецслужбах окремо додало, що за цим стоять представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Офіційно в ГУР МОУ не коментували цього випадку на момент публікації матеріалу.

Примітно, що місце, де і стався інцидент, розташоване далеко від кордону з Україною, ближче до центральної частини Росії.

У Росії могли знищити ще один винищувач-бомбардувальник Су-34 Фото: Скриншот

Російська влада і ЗМІ також не надавали коментарі про згорілий літак на момент публікації матеріалу.

Авіація ЗС РФ: втрата Су-34

Варто зазначити, що бойові можливості ЗС РФ продовжують знижуватися і за весь час повномасштабного вторгнення противник міг втратити щонайменше 26 літаків Су-34. Значну частину з них було знищено в грудні минулого року. У матеріалі Forbes від 25 грудня повідомлялося, що всього за кілька днів українські захисники завдали великих втрат ЗС РФ.

"Це чотири Су-34 за три дні — щотижневий показник втрат, який є одним із найгірших для російських ВПС на сьогодні, за 22 місяці широкомасштабної війни Росії проти України", — ідеться в повідомленні.

До слова, коли бойова авіація Заходу з'явиться в України, тоді втрати окупантів можуть збільшитися.

Нагадаємо, 25 грудня повідомлялося, що аналітики з ISW пояснили, як зміниться поведінка ЗС РФ після втрати Су-34. Зазначається, що ЗСУ отримали можливість вільніше поводитися і в тилу на Херсонщині, і на передній лінії в Кринках.