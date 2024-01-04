Завжди будуть під прицілом: експерти назвали важливість Лиману, Слов'янська і Краматорська

Лимано-Куп'янський напрямок є пріоритетним для ЗС РФ і глави Кремля Володимира Путіна. На цій ділянці фронту противник зосередив до 110 тисяч осіб.

На Лимано-Куп'янському напрямку відбуваються динамічні події. Ця ділянка фронту набула особливої важливості в очах противника. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

Російські військові продовжують активні операції на напрямку в бік Куп'янська. Головнокомандувач Східного угруповання Збройних Сил України Олександр Сирський попередньо доповів про штурм окупантами позицій поблизу селища Синьківка. Такими діями противник прагне встановити опорний пункт для подальшого просування на Куп'янськ.

Крім того, експерт і колишній прессекретар Генштабу Владислав Селезньов вказує на те, що противник зосередив до 110 тисяч осіб на Лимано-Куп'янському напрямку. Крім того, коротке логістичне плече надає йому певну перевагу в операційному плані.

"На певних ділянках проводиться передислокація, про це свідчить зниження темпу бойових зіткнень. Взагалі я думаю, ворог накопичує ресурси, і ми на порозі досить динамічних подій", — вважає Селезньов.

Згідно з його думкою, цей сегмент фронту є вищим пріоритетом для російських військових. Конкретно на Лиманському напрямку вони прагнуть наблизитися до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Куп'янський напрямок залишається доданим до плану окупації Харківської області, передбачуваного російським лідером Володимиром Путіним у межах так званого "проєкту Новоросія".

Також голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголосив, що самі місцеві жителі Лиману ідентифікують своє місто як північні ворота Донбасу.

"Лиман, Слов'янськ і Краматорськ завжди будуть під прицілом і становитимуть особливий інтерес для ворога. Тому що без захоплення, наприклад, Лиману неможливо реалізувати завдання із захоплення Донецької області", — пояснив він.

На думку Мусієнка, обстановка в районі Лиману характеризувалася регулярними періодами активізації та уповільнення наступу, пов'язаними з переміщенням військ у напрямку Бахмута й Авдіївки. Експерт зазначив, що наразі окупаційні війська проводять перегрупування з метою відновлення бойових дій. Це особливо актуально з огляду на зміну погодних умов, що дає змогу використовувати бойову техніку.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, скільки артилерійських снарядів потрібно ЗСУ для виходу до кордонів 1991 року.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 3 січня підтверджував, що ЗСУ покращили тактичне положення в районі Вербового.