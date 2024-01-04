Ракетний удар по Кропивницькому: є травмовані та загиблий, — ОВА

Повітряна тривога в регіоні тривала з 09:37 до 10:10. Вибухи в обласному центрі пролунали приблизно о 10:00, після яких мешканці почали скаржитися на відключення світла.

Сьогодні, 4 січня, у Кіровоградській області пролунала повітряна тривога. Окупанти завдали ракетного удару по місту Кропивницький, унаслідок чого загинула людина. Про це повідомляє начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

За інформацією Райковича, загиблий і травмовані перебували на одному з промислових об'єктів.

"Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", — йдеться у повідомленні.

Деталі про ракетний удар російських окупантів по Кропивницькому начальник Кіровоградської ОВА пообіцяв надати згодом.

Після вибухів жителі регіону повідомили про відключення електрики. Крім того, речниця "Кіровоградобленерго" Олена Данильченко розповіла, що інформації про аварійні відключення немає, на 10:25 невідомо, чи пов'язано це з вибухами, передає "Суспільне".

Повітряні сили повідомили, що повітряна тривога в регіоні тривала з 09:37 до 10:10. Вибухи лунали приблизно о 10:00.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія, обстрілюючи Україну ракетами, чинить свідомий масштабний злочин геноцидного типу, який мають зафіксувати міжнародні спільноти, а також відповідні юридичні інстанції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за 5 останніх діб Росія атакувала Україну щонайменше 500 ракетами і дронами.

Також глава держави писав, що через ракетний удар РФ постраждали понад 120 осіб, а п'ятеро загинули. Російські ракети намагаються знищити все живе. Водночас Україна хоче зберегти якомога більше життів, як людей, так і тварин.