Поранені окупанти не можуть отримати відпустку через своїх же "побратимів", — ГУР

Російські військові, за даними розвідки, вже настільки зіпсували собі репутацію, що командування не відпускає на відпочинок навіть поранених бійців. Окрім того, допомогу їм тепер надають вибірково.

Росія намагається боротися з масовим дезертирством у своїй армії. Через це пораненим окупантам припинили надавати відпустки. Деталями 4 січня поділилась пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, загарбники не можуть впоратись з потоком поранених та хворих бійців. Цивільні лікарні, які на тимчасово окупованих територіях використовують як військові госпіталі, вже переповнені.

"Позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії Москви результату не дало", — підкреслили в ГУР.

Через це вороже командування вирішило надавати медичну допомогу вибірково. Окупанти з легкими пораненнями шансів на лікування вже не мають, а бійцям з пораненнями середнього ступеня допомогу надають "сяк-так". Важких же поранених через брак обладнання та спеціалістів відправляють на батьківщину. Проте доїхати туди живими вдається не всім.

У розвідці додали, що також для ЗС РФ стали "гострою проблемою" відпустки. Передбачається, що після поранення бійця мають відправляти на реабілітацію. Проте окупанти настільки часто не повертались з такого відпочинку, що ці відпустки скасували.

"Ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство", — зазначили в українському відомстві.

Пост пресслужби ГУР від 4 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ЦНС інформували, що російські окупанти масово тікають з військових частин та відмовляються виконувати накази. У Росії засудили рекордну кількість громадян за відповідними статтями.

У Луганській ОВА повідомляли, що росіяни зробили собі ж "ведмежу послугу". Тепер їхні поранені бійці не доїжджають до лікарів.