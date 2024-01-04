"Це як купити собі раба": Безугла здивувала українців новою ідеєю щодо мобілізації

Представниця оборонного комітету Ради запропонувала, щоб громадяни могли "відкупитись" від призову. У коментарях припустили, що вона добивається протестів.

Народна депутатка від партії "Слуга народу" та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла поділилась новою ідеєю щодо мобілізації в Україні, яка обурила українців. Про це відомо з її публікації у соцмережах.

Що пропонує Безугла?

Нардепка запропонувала українцям опитування. Воно стосувалось ідеї, щоб бронь від мобілізації можна було купити. Тобто військовозобов’язаний сплачує певну суму, нібито "за того, хто воює", і не переймається за власний призов.

"Наприклад, 200 тисяч гривень на місяць. Це може стосуватися також приватного бізнесу, компаній щодо своїх співробітників тощо", — уточнила Безугла.

Пост Мар'яни Безуглої від 4 січня Фото: Скриншот

Що про це думають українці?

У коментарях до поста Безуглої панує обурення.

"Ви там всі при своєму розумі?", — написав один з коментаторів.

Це лаконічне повідомлення за 4 години підтримали понад 260 користувачів.

В основному, за спостереженнями Фокуса, пропозицію Безуглої критикують за несправедливість. Коментатори пропонують в такому разі дозволити за схожою схемою військовим, які на фронті вже другий рік, звільнятися зі служби.

"Де та справедливість, про яку всі говорять?", — написала одна користувачка.

Коментарі під постом Безуглої Фото: Скриншот

У коментарях також зазначили, що такий "дурний законопроєкт" був би націлений на "розбрат між середнім класом та бідним прошарком суспільства". Саму ідею назвали "індульгенцією для мажорів".

"Всі й так платять за війну. Хтось більше, а хтось менше", — зазначив один з користувачів.

Коментарі під постом Безуглої Фото: Скриншот

Інший коментатор наголосив, що купівля броні через оплату одного військового "це як купити собі раба". Також у коментарях припустили, що Безугла добивається мітингів в Україні, сприймаючи бідніших громадян як "стадо баранів".

"Ви розумієте, що статус захисника ви принижуєте ще більше, бо виглядатиме так, що мобілізують лише злиднів?", — написала одна з користувачок.

Коментарі під постом Безуглої Фото: Скриншот Коментарі під постом Безуглої Фото: Скриншот

Результати опитування також показують, що більшість українців — проти. Ідею Безуглої підтримали лише 26% респондентів.

Нагадаємо, в Україні хочуть ухвалити законопроєкт, який стосується електронного реєстру військовозобов’язаних та їхніх онлайн-кабінетів. Фокус розібрався у тому, які саме зміни пропонуються.

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