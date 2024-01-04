Перша повістка для уточнення даних: у ЗСУ запевняють, що в Україні не посилювали мобілізацію

Керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо наголосив, що в ТЦК потрібно зʼявитися для того, аби надати причини для відстрочки, якщо такі є. Адже наразі оновлювати свої персональні дані військовозобовʼязані мають особисто.

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В Україні продовжили воєнний стан до 14 лютого 2024 року, однак посилення чи послаблення мобілізації в країні немає. Здійснюються стандартні заходи з оповіщення в громадських місцях. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Спікер наголосив, що мобілізаційні заходи в Україні тривають без змін з лютого 2022 року.

"Здійснюють стандартні заходи оповіщення в громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там відповідно представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. Зараз якихось посилень чи послаблень немає", — запевняє Фітьо.

Крім того, він зазначив, що чоловіки, котрі отримали першу повістку мають розуміти, що її видають для уточнення військово-облікових даних.

"По ній треба зʼявитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи не придатності до проходження військової служби", — наголошує Фітьо.

Також начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ додав, що в ТЦК потрібно зʼявитися й для того, аби надати причини для відстрочки, якщо такі є. Адже наразі оновлювати свої персональні дані військовозобовʼязані мають особисто.

"Всі зміни, які у них відбулися, чи причини відстрочки, мають надаватися особисто у їх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міноборони розширило перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Зокрема, придатними до служби є ті чоловіки, які мають вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з легкими порушеннями функцій, безсимптомний ВІЛ та інші деякі захворювання.

Адвокатка Марія Левченко розповіла, що жінки з медичною освітою повинні стати на військовий облік, оскільки в іншому разі на них чекає адміністративна відповідальність за порушення вимоги.