"Тільки рота комплектується, кидають у безглузді штурми": боєць про сумний "тренд" в ЗСУ

Після штурмів знову з'являються ті самі проблеми — залишки лишаються тримати позиції і знову не вистачає людей, розповідає український снайпер одного із спецпідрозділів.

Командири підрозділів Сил оборони жаліють бійців, коли мають брак кадрів. Як тільки підрозділ сформований, одразу кидають на безглузді штурми. Про це повідомили у телеграм-каналі, який веде український снайпер. Про це повідомили у телеграм-каналі, який веде український снайпер на ім'я Серафим, "Розвідка Ноєм".

"Давно помітили в суміжних підрозділах сумний тренд. Завжди у них мало людей, постійний недобір. 20 чоловік роти намагаються закрити 2 ВОПа, бідний ротний в аху*, не знає, що робити, бійці хворіють, "трьохсотяться", замінить нема ким, на позиціях не вистачає людей. Але, як тільки рота комплектується, все — п**да. Одразу формується штурмовий загін, всі йдуть штурмувати не перспективну посадку, бо треба перемога. Починається 200, 300 та 500", — пише він.

Боєць зазначає, що після цього знову з'являються ті самі проблеми — залишки лишаються тримати позиції і знову недобір і знову не вистачає людей.

"І це ж вся система така, не поодинокі випадки. Героїзм, героїзм, от хлопці герої, хлопці титани. Якби більш адекватно ставилися до збереження особового складу, то той надлюдський героїзм і не потрібен був", — розповідає Серафим.

Він не дивується, чому українці не хочуть воювати, бо платять за кожну посадку і кожен штурм життям і вважає, що цю проблему в армії треба вирішувати і працювати над забезпеченням військових потреб.

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