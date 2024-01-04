У США зараз немає бюджетних коштів для нового пакета допомоги Україні, — Кірбі

За словами представника Пентагону, США перед Новим роком надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який були кошти.

Якщо в найближчі кілька тижнів у Конгресі не погодять новий пакет військової допомоги Україні, коштів на це в бюджеті не буде. Таку заяву зробив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком і після Різдва", — сказав Кірбі на пресконференції для журналістів, додавши, що продовження допомоги Києву потребує підтримки в Конгресі.

27 грудня 2023 року голова Білого дому Джо Байден підписав останній пакет допомоги, на який були кошти, передбачені президентськими повноваженнями для прискореного постачання іноземним державам зі складів армії США.

У жовтні Байден також запросив у Конгресу 106 млрд доларів, 61 з яких має піти на військову допомогу Україні, а 14 млрд — Ізраїлю. У Конгресі запит не схвалили: представники Республіканської партії вимагають включити до пакета допомоги кошти для охорони кордону.

Нагадаємо, що президент Байден оголосив головні досягнення США у 2023 році, серед іншого назвав і підтримку України.

Також повідомлялося, що сенатор США закликав Україну поступитися територіями та зажадав пояснень щодо цілей.