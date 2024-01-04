Партизани "Атеш" виявили полк поліції ГУ МВС РФ на окупованих територіях України (відео)

Партизани зафіксували роботу столичного російського полку поліцейських на окупованій території України.

Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" здійснив стеження за першим спеціальним полком поліції Головного управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Російської Федерації у Москві та виявив, що окрім виконання службових завдань у самій області, особовий склад полку систематично контролює громадян України на тимчасово окупованих територіях. Про це партизани "Атеш" повідомили 4 січя в Telegram.

Учасники руху оприлюднили відео стеження, а також — карту, що свідчить про залучення спеціального полку поліції ГУ МВС РФ для систематичного контролю громадян на тимчасово окупованих територіях.

"Наш агент наглядає за першим спеціальним полком поліції ГУ МВС РФ по Москві", — йдеться у дописі "Атеш".

За інформацією агентів підпілля, окрім виконання службових завдань у самій області, особовий склад полку залучається для систематичного контролю громадян на тимчасово окупованих територіях.

Партизани також надали чіткі координати об'єктів стеження. Точні координати розташування поліції партизани передали Силам оборони України.

Партизани виявили полк поліції ГУ МВС РФ на окупованих територіях України Фото: Атеш

Нагадаємо, що раніше підпілля зафіксувало повну номенклатуру техніки в частині ЗС РФ у Московській області. Агент повідомив, що її активно відновлюють для передавання на Донецький напрямок. Точні координати парку відновлених БМП партизани передали Силам оборони України.

Фокус вже повідомляв, що партизани провели комплексну розвідку в тимчасово окупованому Євпаторійському районі в Криму. За їхніми словами, на території старого санаторію може бути розташований особовий склад Збройних сил Російської Федерації.